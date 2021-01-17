Liqui Moly вслед за Skoda и Nivea Men отказалась спонсировать ЧМ по хоккею в Белоруссии

ТАСС, 17 января. Германский производитель моторных масел Liqui Moly отказался спонсировать чемпионат мира по хоккею 2021 года в случае его проведения в Белоруссии. Соответствующее заявление размещено в воскресенье на сайте компании.

В субботу чешский автомобилестроительный гигант "Шкода" и бренд косметики для мужчин Nivea Men объявили, что не будут спонсировать чемпионат мира 2021 года, если он пройдет в Белоруссии.

"Текущая ситуация в Белоруссии, а также политика правительства, обращение с демонстрантами и очевидные нарушения прав человека в Белоруссии противоречат убеждениям и ценностям Liqui Moly. По этой причине Liqui Moly откажется от спонсирования чемпионата мира по хоккею, если комитет Международной федерации хоккея (IIHF) сохранит решение о проведении соревнований в Белоруссии", - говорится в заявлении.

Компания являлась спонсором чемпионата мира по хоккею с 2017 года.

Турнир запланирован в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Ранее различные европейские общественные организации призывали IIHF перенести чемпионат мира 2021 года из Минска из-за напряженной политической ситуации в Белоруссии. Президент IIHF Рене Фазель сообщил ТАСС, что решение о месте проведения турнира может быть принято 18 января на совете организации.