Назван состав сборной России по баскетболу на заключительные матчи отбора ЧЕ-2022

ТАСС, 17 января. Тренерский штаб мужской сборной России по баскетболу сформировал состав на последние два матча отборочного турнира чемпионата Европы - 2022. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Всего в заявку вошли 27 человек, среди них защитники Евгений Бабурин, Артем Комолов, Иван Стребков (все - "Нижний Новгород"), Максим Григорьев ("Парма"), Денис Захаров, Виталий Фридзон, Дмитрий Хвостов (все - "Зенит"), Михаил Кулагин ("Енисей"), Иван Ухов, Александр Хоменко (оба - ЦСКА), Григорий Мотовилов ("Локомотив-Кубань"), форварды Павел Антипов (УНИКС), Семен Антонов, Никита Курбанов (оба - ЦСКА), Антон Астапкович ("Нижний Новгород"), Никита Балашов ("Восток-65"), Андрей Зубков, Владислав Трушкин (оба - "Зенит"), Станислав Ильницкий ("Локомотив-Кубань"), Сергей Карасев ("Химки"), Антон Климовских ("Автодор"), Павел Савков ("Баскония", Испания), Евгений Валиев, Андрей Воронцевич (оба - без клуба), центровые Джоэл Боломбой (ЦСКА), Владимир Ивлев ("Парма"), Антон Пушков ("Зенит").

Сборная России 19 февраля сыграет с командой Эстонии, 21 февраля - с командой Северной Македонии. Оба матча пройдут в Перми.

После четырех встреч россияне занимают вторую строчку таблицы группы В, набрав шесть очков. Лидируют итальянцы (6), третьими идут эстонцы (4), замыкает таблицу сборная Северной Македонии (2). Три лучшие сборные выходят в финальную часть турнира. Сборная Италии квалифицировалась на чемпионат в качестве одной из его хозяек, путевку на турнир получат еще две команды квартета.

Чемпионат Европы пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года в Германии, Грузии, Чехии и Италии.