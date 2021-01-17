Глава ФШР Филатов завершил вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V"

МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов сделал прививку от коронавируса российским препаратом "Спутник V". Об этом он рассказал ТАСС.

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Филатов прошел первый этап вакцинации в конце декабря 2020 года.

"В воскресенье я сделал вторую прививку и завершил вакцинацию "Спутником V", - сказал Филатов. - Никаких недомоганий или побочных эффектов не было, чувствую себя прекрасно".

Филатов также рассказал о вакцинации представителей ФШР. "Процесс пошел. Первым в федерации прививку сделал исполнительный директор Марк Глуховский", - сказал он.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России.