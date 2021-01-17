Француженка Симон выиграла масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе

ТАСС, 17 января. Француженка Жюлья Симон заняла первое место в гонке с общего старта на этапе Кубка мира по биатлону, который завершился в германском Оберхофе.

Второй стала немка Франциска Пройс (отставание 3,9 секунды; 2 промаха), третьей финишировала шведка Ханна Эберг (+11,7; 3). Россиянка Светлана Миронова заняла 11-е место (+33,3; 4), Ульяна Кайшева - 19-е (+1.18,9; 3).

В общем зачете Кубка мира лидирует норвежка Марте Рёйселанн, в ее активе 579 очков. Второй идет ее соотечественница Тириль Экхофф (560), третьей - Эберг (550), Миронова занимает 21-е место (202), Кайшева - 27-е (163), Ирина Казакевич - 30-е (129), Евгения Павлова - 33-е (121), Лариса Куклина - 46-е (65), Тамара Воронина - 60-е (28), Татьяна Акимова - 64-е (20), Анастасия Гореева - 66-е (17). В зачете масс-стартов первое место делят Симон и Рёйселанн (по 96), третьей идет Экхофф (88), Миронова - 22-я (30), Кайшева - 24-я (22), Казакевич - 29-я (14).

Следующий этап Кубка мира пройдет в итальянском Антхольце с 21 по 24 января.