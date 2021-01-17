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Зимние олимпийские виды спорта
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Максим Буров одержал вторую победу на этапе Кубка мира по фристайлу в Ярославле

Днем ранее он также победил в лыжной акробатике
Максим Буров Владимир Смирнов/ТАСС
Описание
Максим Буров
© Владимир Смирнов/ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Россиянин Максим Буров стал лучшим в соревнованиях по лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу, который проходит в Ярославле.

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Он показал результат 125,34 балла, днем ранее Буров также одержал победу. Вторым стал россиянин Станислав Никитин (123,98), третьим - канадец Льюис Ирвинг (120,36).

Буров является чемпионом мира и бронзовым призером мирового первенства 2019 года, также он завоевал золотую и бронзовую медали на Универсиаде, которая проходила в Красноярске в том же году. Спортсмен выиграл все три старта в лыжной акробатике в текущем сезоне в рамках Кубка мира.

У женщин у лучшей стала американка Меган Ник (89,98), второе место заняла Алла Цупер из Белоруссии (89,82), третье - американка Кайла Кун (87,25). Среди россиянок лучший результат продемонстрировала Анастасия Прыткова, ставшая седьмой (83,16). Любовь Никитина - 11-я (76,49), Есения Пантюхова - 14-я (72,67).

В командных соревнованиях сборная России в составе Анастасии Прытковой, Максима Бурова и Павла Кротова одержала победу, набрав 339,01 балла. Далее расположились команды Швейцарии (325,45) и США (322,19). Второй состав сборной России (Любовь и Станислав Никитины, Илья Буров) занял четвертое место (314,92).

Этап в Ярославле проходил без зрителей. 23 января этап Кубка мира по фристайлу примет Москва.

В новость были внесены изменения (21:20 мск) - добавлены результаты женщин и командных соревнований.

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Ярославская областьЗимние олимпийские виды спорта
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