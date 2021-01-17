Панов: российские баскетболисты способны выиграть оба оставшихся матча отбора к ЧЕ-2022

МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Объявленный в воскресенье состав мужской сборной России способен одержать победы в двух оставшихся матчах квалификации и выйти на чемпионат Европы по баскетболу. Такое мнение ТАСС высказал генеральный менеджер национальной команды Сергей Панов.

Состав сборной России на заключительные матчи квалификации был опубликован в воскресенье. Сборная России 19 февраля сыграет с командой Эстонии, 21 февраля - со сборной Северной Македонии. Оба матча пройдут в Перми.

"Поддержка болельщиков, уверен, поможет нам выполнить задачу, - сказал Панов. - Для выхода на Евробаскет нам необходимо одержать одну победу, но я уверен, что мы можем победить в двух играх. Объявленный состав сборной, понятно, зависел от команд Евролиги, от игроков, которых отпустили".

После четырех встреч россияне занимают вторую строчку таблицы группы В, набрав шесть очков. Лидируют итальянцы (6), третьими идут эстонцы (4), замыкает таблицу сборная Северной Македонии (2). Три лучшие сборные выходят в финальную часть турнира. Сборная Италии квалифицировалась на чемпионат в качестве одной из его хозяек, путевку на турнир получат еще две команды квартета.

Чемпионат Европы пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года в Германии, Грузии, Чехии и Италии.