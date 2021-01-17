Тухугов проведет бой против Рамоса на турнире UFC 13 марта

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Российский боец Зубайра Тухугов проведет бой против бразильца Рикардо Рамоса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 13 марта. Об этом ТАСС сообщили в команде бразильского спортсмена.

"Рикардо проведет бой против Тухугова 13 марта", - сказал собеседник агентства.

Тухугов является партнером по команде чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. В активе 29-летнего Тухугова 19 побед, пять поражений и одна ничья. Последний поединок спортсмен провел в сентябре, уступив канадцу Хакиму Даводу.