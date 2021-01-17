Мендес: решение Нурмагомедова о возможном возвращении в спорт будет очень сложным

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Решение о возможном возвращении Хабиба Нурмагомедова в спорт будет сложным и зависит от многих факторов. Об этом ТАСС заявил тренер Нурмагомедова Хавьер Мендес.

Ранее Нурмагомедов допустил возвращение в спорт. При этом, по словам президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйны Уайта, россиянин отметил, что Конору Макгрегору, Дастину Порье, Дэну Хукеру и Майклу Чендлеру нужно проявить себя, чтобы заставить Нурмагомедова вернуться. Поединки Порье - Макгрегор и Хукер - Чендлер пройдут на турнире UFC 23 января.

"Это будет очень сложное решение. Он ведь обещал матери, как вы знаете. Так что это зависит и от нее тоже. Это очень сложное решение и от многого будет зависеть", - сказал Мендес.

В октябре 2020 года Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде и объявил о завершении карьеры. Свое решение он объяснил обещанием маме. Нурмагомедов стал чемпионом UFC 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защищал титул - в поединках против Макгрегора, Дастина Порье и Гэтжи.