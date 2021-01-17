Барышева: конькобежка Голикова отлично выступила на чемпионате Европы в многоборье

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Российская конькобежка Ангелина Голикова показала отличный результат в спринтерском многоборье на чемпионате Европы в Нидерландах, на чемпионате мира она сможет претендовать на победу. Такое мнение ТАСС высказала исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Голикова набрала 149,855 очка и завоевала серебряную медаль, победу одержала Ютта Лердам (149,385) из Нидерландов, третьей стала ее соотечественница Фемке Кок (149,870). Россиянка Дарья Качанова заняла пятое место (150,980). Тренерский штаб сборной принял решение снять Ольгу Фаткулину с последней дисциплины, она заняла последнее, 16-е место.

"Ангелина Голикова завоевала серебряную медаль, и это отличное достижение для нее. В многоборье мы больше ожидали успехов от Ольги Фаткулиной как нашего проверенного и опытного многоборца, но Ольга пока не до конца восстановилась после болезни. Надеюсь, что к чемпионату мира она восстановится и сможет показать отличный бег на главном старте", - отметила Барышева.

Чемпионат Европы проходил на протяжении двух дней, 16 и 17 января. Чемпионат мира пройдет в Нидерландах с 11 по 14 февраля.

"Было много цветочных церемоний, если говорить о наших лидерах, то они показали себя хорошо на тех дистанциях, на которых специализируются, - добавила Барышева. - Что касается Ангелины, то после ее успехов рассчитывали не только на серебро, а уже и на победу. Возможно, этот близкий запах золота почувствовала и сама Ангелина, и что-то не сложилось. Но соревнований высокого уровня было совсем мало, это первый международный старт, и всем было достаточно тяжело на второй день многоборья, что сказалось на абсолютных результатах".

"Для Голиковой это отличный результат, она больше все же специализируется на коротком спринте. Следующие две недели нужны ей для того, чтобы передохнуть и восстановиться, отточить мастерство на дистанции 500 м и уже претендовать на высшую награду на чемпионате мира. Тем более в отсутствие основных конкуренток - японок, кореянок - думаю, наши девушки будут основными фаворитами на дистанции 500 метров. Надеюсь, что Ольга Фаткулина восстановится, накопит сил, Даша Качанова как раз войдет в оптимальные кондиции, так что в женском спринте все под контролем", - заключила Барышева.