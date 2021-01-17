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Зимние олимпийские виды спорта

Барышева: чемпионат Европы по многоборью не был основным стартом сезона для конькобежцев

В феврале нидерландский Херенвен примет чемпионат мира

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Европейское первенство в многоборье, прошедшее в Нидерландах, не являлось основным стартом сезона для российских конькобежцев, но результаты команды вселяют определенные надежды перед чемпионатом мира. Такое мнение ТАСС высказала исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

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В Херенвене 16-17 января прошел чемпионат Европы в многоборье, затем там состоятся два этапа Кубка мира. Чемпионат мира на отдельных дистанциях пройдет там же с 11 по 14 февраля.

"Результат мужского спринтерского многоборья определенные надежды вселил. Жалко, что Виктор Муштаков упал на дистанции 1 000 метров, но второй день дался всем тяжелее, - отметила Барышева.- А так результат неплохой - бронза Арефьева в забеге на 500 метров, победа Муштакова на той же дистанции".

"Чемпионат Европы по многоборью мы не рассматривали как основной старт сезона. Это все-таки больше проходящий старт, чтобы побегать, набрать соревновательного опыта. Это должно помочь нам реализовать поставленные перед командой задачи на чемпионате мира", - заключила собеседница агентства.

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Зимние олимпийские виды спорта
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