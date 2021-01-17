Барышева: конькобежка Воронина на чемпионате Европы подтвердила свой статус лидера

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Российская конькобежка Наталья Воронина показала фантастический результат на дистанции 3 000 метров на чемпионате Европы в многоборье и подтвердила свой статус мирового лидера, несмотря на то, что ей не удалось завоевать медаль по итогам соревнований. Такое мнение ТАСС высказала исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Воронина заняла четвертое место в классическом многоборье на чемпионате Европы, она набрала 161,300 очка. Победу одержала Антоинетте де Йонг из Нидерландов, которая набрала 159,303 очка, второй стала ее соотечественница Ирен Схаутен (160,056), третьей - чешка Мартина Сабликова (160,320). Россиянка Елизавета Голубева стала седьмой (162,651), Евгения Лаленкова - восьмой (164,008).

"У Ворониной не получился забег на 1 500 метров, что лишило ее шансов в борьбе за медали, но четвертое место в многоборье - ее лучшее достижение, не помню, чтобы в многоборье она поднималась столь высоко, - отметила Барышева. - Она показала фантастический результат на дистанции 3 000 метров, отличный бег и исполнение, она и сейчас, не в самой лучшей форме, подтвердила свой статус мирового лидера. Забег на 500 метров ее саму удовлетворил, она близка к своему личному рекорду на этой дистанции. Чуть хуже из-за усталости получилось сегодня пробежать 5 000 метров, пока что Наталья не в той форме, которую мы надеемся увидеть к чемпионату мира, но последующие старты должны вывести ее в оптимальные кондиции для коронной дистанции в пять километров".

"В преддверие чемпионата Европы наша женская команда была на сборе в Польше, провели там неплохой блок тренировочной работы. Но никаких сверхзадач на чемпионат Европы не ставилось, это подготовка к основному старту - чемпионату мира на отдельных дистанциях. Важно было набрать соревновательную практику, прочувствовать напряжение международного старта", - добавила Барышева.

Ворониной 26 лет, она является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года и чемпионкой мира на дистанции 5 000 м (2020), ей принадлежит действующий мировой рекорд на этой дистанции.