Понгильский: фристайлисты показали неплохой результат на этапах Кубка мира в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Сборная России по лыжной акробатике неплохо выступила на этапах Кубка мира по фристайлу в Ярославле, но команде еще есть над чем работать. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер сборной России по фристайлу в дисциплине "лыжная акробатика" Александр Понгильский.

В субботу победителем мужского зачета стал Максим Буров, второе место занял Павел Кротов, у женщин третьей стала Любовь Никитина. В воскресенье лучшим в индивидуальных соревнованиях снова стал Буров, второе место занял Станислав Никитин. В командных соревнованиях победу одержала сборная России в составе Анастасии Прытковой, Максима Бурова и Павла Кротова. Второй состав россиян (Любовь и Станислав Никитины, Илья Буров) занял четвертое место.

"За два дня выступлений были и хорошие моменты, и те, над которыми еще предстоит работать. В первый день нюансы были у одних спортсменов, сегодня - у других. В целом результаты вроде ничего, продолжаем работать", - сказал Понгильский.

"Кого бы я выделил особенно? Сегодня хорошо постарался Стас Никитин, я им остался доволен. Максим Буров достойно выглядел в оба дня, хорошо выступил Паша Кротов. В целом команде есть еще над чем работать", - добавил специалист.