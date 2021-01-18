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НБА

Трипл-дабл Дончича не спас "Даллас" от поражения в матче НБА с "Чикаго"

На счету защитника 36 очков, 16 подборов, 15 передач
Лука Дончич AP Photo/Chris Carlson
Описание
Лука Дончич
© AP Photo/Chris Carlson

ТАСС, 18 января. "Даллас" проиграл "Чикаго" со счетом 101:117 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Лука Дончич, оформивший трипл-дабл - 36 очков, 16 подборов, 15 передач. В составе гостей больше всех набрал форвард Лаури Маркканен (29 очков + 10 подборов).

В турнирной таблице Восточной конференции "Чикаго" занимает 11-е место, имея в активе пять побед в 15 матчах. "Даллас" идет на восьмой позиции на Западе с шестью победами в 12 играх.

В следующем матче "Даллас" 19 января в гостях сыграет с "Торонто", "Чикаго" в этот же день примет "Хьюстон".

В другом матче игрового дня "Нью-Йорк" в гостях разгромил "Бостон" (105:75).

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