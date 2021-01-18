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НБА

НБА перенесла матч "Оклахома" - "Филадельфия" из-за коронавируса

В общей сложности с начала сезона НБА отложила уже 14 матчей

ТАСС, 18 января. Матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между "Оклахомой" и "Филадельфией", который должны были пройти 18 января, перенесен на неопределенный срок из-за случаев заражения коронавирусом в клубе из Пенсильвании. Об этом сообщает пресс-служба НБА.

"Филадельфия" не смогла набрать восемь игроков для участия в ближайшем матче, в связи с чем встречу перенесли. В общей сложности с начала сезона НБА отложила уже 14 матчей.

"Оклахома" занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, "Филадельфия" идет четвертой на Востоке.

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