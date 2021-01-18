"Флорида" обыграла "Чикаго" в своем первом матче в новом сезоне НХЛ

ТАСС, 18 января. "Флорида" победила "Чикаго" со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе хозяев шайбы забросили Аарон Экблад (21), Кит Яндл (26), Эту Луостаринен (44), Патрик Хорнквист (46) и Джонатан Юбердо (57), у гостей отличились Алекс Дебринкэт (33) и Коннор Мерфи (43).
Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский пропускал встречу из-за повреждения. Яндл провел 867-ю игру подряд, среди действующих хоккеистов он является лидером по этому показателю, в истории защитник "Флориды" занимает четвертое место (рекорд принадлежит Дугу Джарвису - 964 игры подряд).
"Флорида" провела первый матч в нынешнем сезоне, изначально команда на старте чемпионата должна была сыграть две встречи против "Далласа", однако из-за вспышки коронавируса в техасском клубе игры были перенесены. С двумя очками в активе "Флорида" занимает третье место в Центральном дивизионе, "Чикаго" потерпел третье поражение в трех матчах и идет последним.
20 января команды вновь сыграют друг с другом.