"Флорида" обыграла "Чикаго" в своем первом матче в новом сезоне НХЛ

В составе хозяев шайбы забросили Аарон Экблад (21), Кит Яндл (26), Эту Луостаринен (44), Патрик Хорнквист (46) и Джонатан Юбердо (57), у гостей отличились Алекс Дебринкэт (33) и Коннор Мерфи (43).

"Флорида" провела первый матч в нынешнем сезоне, изначально команда на старте чемпионата должна была сыграть две встречи против "Далласа", однако из-за вспышки коронавируса в техасском клубе игры были перенесены. С двумя очками в активе "Флорида" занимает третье место в Центральном дивизионе, "Чикаго" потерпел третье поражение в трех матчах и идет последним.

20 января команды вновь сыграют друг с другом.