Отмены и бойкоты. Почему переносили чемпионаты мира по хоккею в разные годы

У чемпионатов мира по хоккею с шайбой перед стартом до недавнего времени традиционно имелась только одна интрига — чем завершится очередной регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и у каких сборных будет больше возможностей усилить свои составы игроками из-за океана. Однако начиная с прошлого года мировой хоккей превратился в заложника иных обстоятельств, которые, к сожалению, весьма далеки от спорта. В 2020 году свое веское слово сказал коронавирус, пришедший с востока. А в 2021-м права проведения турнира был лишен Минск. Отмены Мировое хоккейное первенство 1940 года планировалось провести в польских городах Катовице и Забже. Организаторы соревнований заблаговременно приступили к возведению в Катовице крытого катка с трибунами на 5700 зрителей, однако начавшаяся 1 сентября 1939 года Вторая мировая война и нападение Германии на Польшу сделали невозможным проведение в 1940 году чемпионата мира. А недостроенный каток в Катовице был разрушен во время бомбардировки города гитлеровской авиацией на следующий день после вторжения.

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Чемпионат мира по хоккею в 2020 году должен был пройти с 8 по 24 мая в швейцарских городах Цюрих и Лозанна. Однако 21 марта Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) приняла решение отменить соревнования в связи с пандемией коронавируса, которая сделала невозможным их проведение. Бойкоты Первый громкий бойкот хоккейного ЧМ датирован 1950 годом, когда от участия в турнире отказалась сборная Чехословакии, действующий чемпион мира. Соревнования проходили в Лондоне, и официальной причиной бойкота стал протест, вызванный отказом местных властей выдать въездные визы двум чехословацким радиокомментаторам. Однако на самом деле запрет на участие в ЧМ-1950 наложило коммунистическое руководство страны, считавшее своих хоккеистов политически неблагонадежными и готовыми навсегда расстаться с родиной. Часть чехословацких игроков была приговорена к длительным срокам тюремного заключения, хоккеисты были амнистированы только в 1955 году.

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Следующий бойкот, случившийся в 1957 году, до сих пор остается самым массовым в истории хоккейных чемпионатов мира. От участия в московском мировом первенстве отказались команды стран капиталистического лагеря — Канады, США, Норвегии, Западной Германии (ФРГ), Италии и Швейцарии. Эти сборные приняли решение проигнорировать ЧМ-1957 в знак протеста против подавления советскими войсками народного восстания в Венгрии. В итоге в турнире принимало участие восемь команд, а сборной Советского Союза не удалось стать первой в отсутствие канадцев. Чемпионами мира 1957 года стали шведы, оттеснив хозяев на второе место. Страны социализма взяли своеобразный реванш только в 1962 году, когда чемпионат мира проходил в американских городах Колорадо-Спрингс и Денвер. От участия в этом турнире отказались сборные СССР, Чехословакии и Румынии, которые сделали это в знак солидарности с командой Германской Демократической Республики (ГДР), чьи игроки не получили въездных виз. Власти США приняли решение не пускать к себе восточногерманских хоккеистов, так как резко выступали против начавшегося строительства Берлинской стены.

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Авторами самого длительного бойкота стали канадцы, которые по своей воле пропустили семь чемпионатов мира подряд (с 1970 по 1976 год). Представители Страны кленового листа приняли решение не приезжать на мировые хоккейные форумы до тех пор, пока международная федерация не позволит им включать в состав профессионалов, которые должны были положить конец гегемонии сборной СССР. До 1969 года включительно Канада отправляла на чемпионаты мира команды, составленные из игроков-любителей. В итоге IIHF сдалась, и начиная с чемпионата мира 1977 года на лед стали выходить и заокеанские профессионалы. Переносы Чемпионаты мира по хоккею за всю свою вековую историю меняли своих хозяев только дважды. И каждый раз запасным вариантом оказывался Стокгольм.

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Мировое первенство 1969 года изначально должно было проходить в Праге. Однако вскоре после того, как в Чехословакию в августе 1968 года вошли войска Варшавского договора (СССР, Польши, ГДР, Венгрии и Болгарии), международная федерация приняла решение перенести этот турнир в столицу Швеции. IIHF опасалась возможных народных волнений и беспорядков во время матчей, поэтому пошла на такой беспрецедентный шаг. Следующий чемпионат мира впервые должна была принимать Канада, матчи планировалось провести в Монреале и Виннипеге. Хозяева ЧМ-1970 не хотели ударить в грязь лицом перед своими болельщиками и сделали все, чтобы усилить свою команду профессионалами. Международная федерация в июле 1969 года пошла навстречу канадцам и разрешила им включать в состав национальной сборной девять хоккеистов из команд низших лиг, при этом игроков из НХЛ привлекать было по-прежнему запрещено.

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