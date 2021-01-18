Чудинов: невысокие результаты саночников можно объяснить длительным пребыванием вне дома

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Не самые высокие результаты российских саночников на последнем этапе Кубка мира в германском Оберхофе могли стать следствием их определенной эмоциональной опустошенности ввиду длительного пребывания команды за рубежом. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Сергей Чудинов.
На этапе Кубка мира в Оберхофе сборная России осталась без наград. Наилучший результат среди россиян показала Татьяна Иванова, занявшая четвертое место. После первого заезда россиянка была третьей. Двукратный чемпион мира 2020 года Роман Репилов показал итоговый шестой результат, Семен Павличенко занял восьмое место.
"Не исключаю, что на результатах спортсменов отражается и то, что мы уже больше трех месяцев не были дома. Да и на прошлых стартах в Сигулде та же Иванова потратила немало эмоций (в Латвии на чемпионате Европы россиянка заняла первое место - прим. ТАСС). Но по сравнению с декабрьским этапом в Оберхофе Татьяна перебралась с пятого места на четвертое. Что касается нашей чемпионки мира Кати Катниковой, то ей очень нужен сильный старт, чтобы бороться за высокие места на этой трассе", - сказал Чудинов.
"Очень обидно, что мы остались здесь в шаге от медалей в женском турнире. К сожалению, во второй попытке у Татьяны Ивановой не получилось хорошо стартовать, и это отставание отразилось на итоговом результате, хотя физические кондиции у нее хорошие. Если говорить про Романа Репилова, то он здесь установил рекорд стартового разгона, который потом улучшил немец Феликс Лох. Кондиции у Романа тоже хорошие, да и эмоциональный фон вроде на уровне, но почему-то не все получилось вчера", - добавил тренер.
Сборная России по санному спорту покинула страну в начале ноября. Первый тренировочный сбор проходил в Латвии, затем команда продолжила готовиться к сезону в Германии, чтобы сразу после этого выступать на этапах Кубка мира. В прошлые годы третью декаду декабря российские саночники проводили дома, однако в этом сезоне было принято решение не возвращаться на отдых, а использовать предоставившуюся возможность побольше потренироваться на трассе в германском Кёнигсзе, где в конце января пройдет чемпионат мира.