Чудинов: невысокие результаты саночников можно объяснить длительным пребыванием вне дома

"Не исключаю, что на результатах спортсменов отражается и то, что мы уже больше трех месяцев не были дома. Да и на прошлых стартах в Сигулде та же Иванова потратила немало эмоций (в Латвии на чемпионате Европы россиянка заняла первое место - прим. ТАСС). Но по сравнению с декабрьским этапом в Оберхофе Татьяна перебралась с пятого места на четвертое. Что касается нашей чемпионки мира Кати Катниковой, то ей очень нужен сильный старт, чтобы бороться за высокие места на этой трассе", - сказал Чудинов.

"Очень обидно, что мы остались здесь в шаге от медалей в женском турнире. К сожалению, во второй попытке у Татьяны Ивановой не получилось хорошо стартовать, и это отставание отразилось на итоговом результате, хотя физические кондиции у нее хорошие. Если говорить про Романа Репилова, то он здесь установил рекорд стартового разгона, который потом улучшил немец Феликс Лох. Кондиции у Романа тоже хорошие, да и эмоциональный фон вроде на уровне, но почему-то не все получилось вчера", - добавил тренер.

Сборная России по санному спорту покинула страну в начале ноября. Первый тренировочный сбор проходил в Латвии, затем команда продолжила готовиться к сезону в Германии, чтобы сразу после этого выступать на этапах Кубка мира. В прошлые годы третью декаду декабря российские саночники проводили дома, однако в этом сезоне было принято решение не возвращаться на отдых, а использовать предоставившуюся возможность побольше потренироваться на трассе в германском Кёнигсзе, где в конце января пройдет чемпионат мира.