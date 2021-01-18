Алексей Мишин вылечился от коронавируса

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Тест на коронавирусную инфекцию заслуженного тренера России по фигурному катанию Алексея Мишина дал отрицательный результат. Об этом он сообщил ТАСС.

11 января Мишин заразился коронавирусной инфекцией.

"Я прошел проверку на коронавирус, тест показал отрицательный результат. Я уже еду на тренировку, будем работать дальше", - сказал Мишин.

Мишину 79 лет. В паре с Тамарой Москвиной он становился серебряным призером чемпионата мира, а также завоевал серебряную и бронзовую награды чемпионатов Европы.

Мишин начал тренерскую карьеру в 1973 году, среди его учеников - олимпийские чемпионы Алексей Урманов, Алексей Ягудин, Евгений Плющенко, чемпионки мира Елизавета Туктамышева и немка Каролина Костнер, чемпионка Европы Софья Самодурова, бронзовый призер чемпионата мира Михаил Коляда.