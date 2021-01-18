В сборной России по гандболу пообещали попробовать не материться во время тайм-аутов на ЧМ

В субботу во время второго матча российской команды на турнире против сборной Словении в телевизионный эфир попали несколько нецензурных выражений, которыми игроки описывали свою решимость обыграть соперника. В этой встрече российские гандболисты выиграли у словенцев со счетом 31:25.

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Российские гандболисты будут стараться больше не использовать бранные слова во время тайм-аутов по ходу матчей чемпионата мира, который проходит в Египте. Об этом ТАСС рассказал капитан команды Даниил Шишкарев.

"Хотел бы извиниться за то, что я и Дима Житников позволили себе подобным образом выплеснуть эмоции, - сказал Шишкарев. - В тот момент у команды был эмоциональный подъем, поэтому мы даже не заметили, что рядом с нами находилась камера с микрофоном. Этими же словами можно было коротко и ясно описать ситуацию, которая в ту минуту сложилась на площадке. Если бы обстановка была более привычной и на трибунах были бы зрители и играла бы музыка, как это обычно бывает на аренах, такой ситуации, думаю, удалось бы избежать".

"Теперь будем аккуратней, хотя, конечно, тяжело контролировать свои эмоции в таких матчах. Ты ничего не видишь, кроме ребят и тренера. В такие моменты сложно учитывать еще и этот момент. Произошедшее ты осознаешь уже после, когда тебе об этом написали с родины. После игры родные и близкие попросили нас быть посдержаннее, тем более что матчи смотрят дети", - добавил он.

Главным тренером российской команды является немецкий специалист югославского происхождения Велимир Петкович. Шишкарев, поигравший в Македонии, во время тайм-аутов выступает переводчиком специалиста. "Но русскую речь он тоже употребляет, когда может и когда это уместно. Наш язык он осваивает во всей его красоте", - заметил игрок.

Российские гандболисты благодаря победе над словенцами досрочно обеспечили себе выход в основной раунд чемпионата мира. В понедельник команда проведет заключительный матч предварительного раунда, соперниками будет сборная Южной Кореи. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская сборная на чемпионате мира носит название "Команда Федерации гандбола России" (Russian Handball Federation Team), вместо национального флага используется флаг ФГР.