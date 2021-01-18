Ласицкене пока не планирует вакцинироваться от коронавируса из-за боязни последствий

"Я как спортсмен переживаю, как на мой организм и форму повлияет вакцина. Пока это необязательно, я воздерживаюсь от вакцинации. Жду развития ситуации, так как пока не услышала от антидопинговых организаций, что это все официально разрешено", - сказала Ласицкене.

ЧЕЛЯБИНСК, 18 января. /ТАСС/. Действующая чемпионка мира и Европы по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене не планирует делать прививку от коронавируса, так как это может негативно повлиять на ее физическую форму. Об этом она сообщила ТАСС в понедельник.

"Кроме того, вдруг всем сейчас заведут книжки прививок и будет разрешен въезд в любую страну только с прививкой, одобренной по всему миру. В общем, добровольно я пока что не иду", - добавила спортсменка, отметив, что никого не настраивает против вакцинации. "Это мое мнение, потому что я спортсмен и на мою форму может повлиять любой чих, любой укол", - уточнила она.

Серебряный призер чемпионата Европы 2018 года в прыжках с шестом Тимур Моргунов также пока не намерен делать прививку из-за неясности возможных побочных эффектов. "Честно говоря, я даже не думал об этом. Пока, наверное, не буду, потому что еще не знаю, как это будет работать. Вакцина новая, поэтому, скорее всего, я пока не стану ее делать", - сказал он ТАСС.

Моргунов, пропустивший из-за травм летний сезон, восстановился и выступит на Всероссийских соревнованиях по прыжкам в высоту и с шестом "Мемориал Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина" в Челябинске 19 января.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. "Спутник V" является векторной вакциной на основе аденовируса человека.