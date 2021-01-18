Тренер молодежной сборной Мустафина заявила, что не собирается завершать карьеру гимнастки

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина в настоящее время занята тренерской работой в молодежной сборной России, однако о завершении спортивной карьеры речи пока не идет. Об этом Мустафина сообщила ТАСС.

"Сейчас я работаю в качестве тренера в молодежной сборной России, помогаю на всех снарядах, - сказала Мустафина. - Но о завершении карьеры гимнастки речи не идет".

В октябре 2019 года обладательница золотых медалей в упражнениях на брусьях на Олимпийских играх 2012 и 2016 годов сообщила ТАСС, что взяла паузу, "чтобы соскучиться по гимнастике".

26-летняя Мустафина также является двукратным серебряным и трехкратным бронзовым призером Олимпийских игр, трехкратной победительницей, четырехкратным серебряным и пятикратным бронзовым призером чемпионатов мира. На ее счету пять золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали чемпионатов Европы, три золотые и одна серебряная награда Европейских игр.