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Летние олимпийские виды спорта

Не более 150 зрителей смогут посетить турнир по прыжкам в высоту в Челябинске

Соревнования пройдут 19 января

ТАСС, 18 января. Не более 150 зрителей будут допущены на Всероссийские соревнования по прыжкам в высоту и с шестом "Мемориал Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина" в Челябинске из-за пандемийных ограничений при общей вместимости зала более 300 человек. Об этом сообщил журналистам в понедельник председатель оргкомитета турнира Владимир Фетисов.

Всероссийские соревнования по прыжкам в высоту и с шестом "Мемориал почетного мастера спорта Юрия Лукашевича и почетного гражданина Челябинска Вячеслава Середкина" пройдут в Челябинске 19 января.

"Мы напечатали 150 пригласительных, хотя зал вмещает более 300 человек. Вход будет по пригласительным с термоконтролем и соблюдением всех требований Роспотребнадзора", - сказал он.

Фетисов добавил, что соревнования также будут транслироваться на YouTube, их будет озвучивать комментатор.

Юрий Лукашевич - один из самых известных тренеров Челябинской области по прыжкам в высоту, двукратный чемпион России. После трагической гибели его воспитанники по собственной инициативе организовали мемориал в честь его памяти. Летом 2012 года погиб один из учеников Лукашевича - бизнесмен и политик Вячеслав Середкин, главный меценат мемориала. Министерство спорта Челябинской области и областная федерация легкой атлетики приняли решение в 2012 году назвать соревнования Мемориалом Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина.

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Летние олимпийские виды спорта
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