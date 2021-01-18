СМИ: "Челси" намерен приобрести футболиста дортмундской "Боруссии" Холанда

ТАСС, 18 января. Английский футбольный клуб "Челси" планирует приобрести нападающего германской "Боруссии" из Дортмунда и сборной Норвегии Эрлинга Холанда. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал The Athletic.

"Челси" намерен отправить запрос в "Боруссию" о покупке Холанда летом 2021 года. Английский клуб готов побить свой трансферный рекорд ради покупки 20-летнего нападающего.

По данным портала Transfermarkt, трансферный рекорд "Челси" составляет €80 млн. Самыми дорогими футболистами в истории клуба являются вратарь Кепа Аррисабалага и полузащитник Кай Хавертц.

Холанд стал игроком "Боруссии" в январе 2020 года, до этого он выступал за австрийский "Зальцбург" и норвежский "Мольде". В нынешнем сезоне провел 17 матчей за германский клуб, в которых забил 19 голов.

"Челси" занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 29 очков в 18 играх. Следующий матч команда проведет 19 января на выезде против "Лестера".