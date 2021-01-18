ФИФА утвердила дисквалификацию Триппьера за нарушение правил о ставках

ТАСС, 18 января. Апелляционный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) отклонил апелляцию, поданную испанским "Атлетико" по делу защитника Кирана Триппьера. Об этом сообщается на официальном сайте федерации.

Решение дисциплинарного комитета ФИФА, принятое 23 декабря 2020 года и распространяющее санкции, наложенные на игрока Футбольной ассоциацией Англии (FA), на все турниры в мире, было подтверждено.

В декабре стало известно, что FA дисквалифицировала Триппьера на 10 недель за нарушение правил о ставках. Расследование касалось перехода Триппьера в "Атлетико" из английского "Тоттенхэма" в июле 2019 года. "Атлетико" обжаловал решение, заявив, что ограничения должны касаться только выступления футболиста за сборную Англии, так как нарушения были совершены до перехода Триппьера в испанский клуб. 3 января ФИФА временно приостановила отстранение защитника.

Триппьер является воспитанником школы английского "Манчестер Сити". Он выступал за "Барнсли" и "Бёрнли", после чего перешел в "Тоттенхэм" летом 2015 года. В сезоне-2018/19 футболист играл в финале Лиги чемпионов против "Ливерпуля", который завершился поражением лондонского клуба со счетом 0:2. На его счету 25 матчей и один гол в составе сборной Англии.

В нынешнем сезоне Триппьер провел 20 матчей за "Атлетико", в которых отметился пятью результативными передачами.