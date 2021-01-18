Главный тренер сборной Польши по футболу Бженчек отправлен в отставку

ВАРШАВА, 18 января. /ТАСС/. Ежи Бженчек отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Польши по футболу. Об этом сообщается на официальном сайте Польского футбольного союза.

"Ежи Бженчек перестал исполнять обязанности главного тренера сборной Польши", - указано в сообщении.

Пресс-секретарь союза Якуб Квятковский отказался сообщать причины отставки. "Мы благодарны тренеру за более чем два года работы. Сейчас мы не будем спекулировать о том, что будет дальше. У нас два месяца до отборочных матчей чемпионата мира", - сказал он в эфире Польского телевидения.

По информации польских СМИ, это решение стало неожиданным. Бженчек был главным тренером сборной с начала августа 2018 года. За это время команда сыграла 24 матча, из которых 12 выиграла, 7 проиграла и 5 завершила вничью. Под руководством Бженчека польская сборная вышла на чемпионат Европы - 2020, который был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.