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Футбол в России

Генсек Российского футбольного союза Алаев будет баллотироваться на пост президента ФНЛ

Функционер отметил, что его команда намерена привнести в профессиональный футбол новые стандарты качества работы клубов
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев планирует выставить свою кандидатуру на выборы президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом он сообщил ТАСС.

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Выборы президента ФНЛ пройдут 25 февраля.

"У РФС есть представление о том, как должен развиваться профессиональный футбол в стране. Предстоящие внеочередные выборы президента ФНЛ - оптимальный момент для того, чтобы предложить клубам свое видение этого процесса, - сказал Алаев. - ФНЛ - базовая лига для нашего футбола, с самой большой географией. Мы хотим привнести в профессиональный футбол новые стандарты качества работы клубов, взаимодействия с регионами, игроками, партнерами и самыми разными аудиториями".

"У РФС есть успешная практика в маркетинговой работе, сформирована эффективная управленческая команда. Мы готовы использовать наши компетенции и в ФНЛ. Надеюсь, клубы и лиги нас поддержат", - добавил он.

Официально пока единственным кандидатом на пост президента ФНЛ остается и. о. главы организации, ее исполнительный директор Иван Шабанов. Предыдущий президент ФНЛ Игорь Ефремов объявил о своей отставке на собрании лиги в начале декабря.

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Российский футболАлаев, Александр Александрович
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