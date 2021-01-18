Сборная Кабо-Верде снялась с мужского чемпионата мира из-за вспышки коронавируса

ТАСС, 18 января. Мужская сборная Кабо-Верде по гандболу приняла решение сняться с чемпионата мира из-за вспышки коронавируса в команде. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации гандбола (IHF).

В предварительном групповом раунде команда Кабо-Верде выступала в группе А. В первом туре она уступила сборной Венгрии со счетом 27:34. На матч второго тура против сборной Германии команда Кабо-Верде не смогла набрать 10 игроков, что является необходимым условием для участия в матче, из-за случаев заражения коронавирусом. В результате ей было засчитано техническое поражение со счетом 0:10, после чего представители африканской сборной уведомили IHF о снятии с турнира.

В связи со снятием сборной Кабо-Верде будет засчитано техническое поражение в матче третьего тура против команды Уругвая и в играх Кубка Президента, в котором примут участие команды, занявшие четвертые места в своих группах на предварительном этапе.

Таким образом, из группы А в основной раунд пробились команды Германии, Венгрии и Уругвая.

Перед началом чемпионата от участия отказались сборные США и Чехии, которых заменили команды Швейцарии и Северной Македонии.

Чемпионат мира в Египте завершится 31 января. В турнире принимает участие команда России, которая вышла в основной этап из группы Н вместе с командами Словении и Белоруссии. В группе IV эти команды сыграют с тремя лучшими сборными из группы G, из которой досрочно вышли сборные Швеции и Египта. Последний участник определится по итогам встречи сборных Чили и Северной Македонии, которая завершится позднее в понедельник.