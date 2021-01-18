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Футбол в России

РПЛ рассматривает изменение формата, в том числе сокращение числа команд до 12

Глава лиги Сергей Прядкин отметил, что это далеко не единственный вариант
Президент РПЛ Сергей Прядкин Максим Григорьев/ТАСС
Описание
Президент РПЛ Сергей Прядкин
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) рассматривает изменение формата турнира, одним из вариантов является сокращение числа команд до 12. Об этом ТАСС сообщил президент премьер-лиги Сергей Прядкин.

"Лига постоянно нацелена на усиление спортивной и коммерческой привлекательности соревнования, и изменение формата потенциально может этому способствовать. Но для конкретных решений по изменению формата главной лиги нужен глубокий, комплексный подход и всесторонний анализ, - сказал Прядкин. - Ранее лига рассмотрела несколько сценариев, включая тот, который сейчас обсуждается в СМИ, - "12+12". Это возможный, но далеко не единственный вариант, о котором, к слову, я высказался в недавнем интервью Sports.ru".

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Российский футболРоссияПрядкин, Сергей Геннадьевич
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