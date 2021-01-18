В Уфе открылась школа джиу-джитсу и грэпплинга бойца Джеффа Монсона

УФА, 18 января. /ТАСС/. Школа по джиу-джитсу и грэпплингу бойца Джеффа Монсона открылась в Центре спортивной подготовки в Уфе в честь 50-летия спортсмена. Занятия школы также будут проходить в зале бассейна "Нефтяник", сообщила в понедельник пресс-служба главы Башкирии.

"18 января в Уфе глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в церемонии открытия школы по джиу-джитсу и грэпплингу Джеффа Монсона. Торжественное мероприятие состоялось в республиканском Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой. Оно приурочено к 50-летию известного спортсмена", - сказано в сообщении.

По словам Хабирова, открытие школы станет огромным вкладом в развитие спорта в регионе, навыки самообороны смогут получить тысячи детей.

Монсон 11 января объявил о завершении спортивной карьеры и рассказал, что намерен жить в Уфе.

Джефф Монсон родился в США. 29 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин предоставил ему российское гражданство. 14 сентября спортсмен стал депутатом Красногорского городского округа Московской области.

В активе Монсона 60 побед, 26 поражений и одна ничья в ММА. Он выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), М1 и других организациях. Он проводил поединки с Федором и Александром Емельяненко, Джошем Барнеттом, Алексеем Олейником и другими известными бойцами.