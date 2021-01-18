Этап Кубка мира по фристайлу в Москве смогут посетить порядка 350 зрителей

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Трибуны на этапе Кубка мира по фристайлу в Москве будут заполнены не более чем на 25%, таким образом, на соревнования смогут попасть около 350 зрителей. Об этом ТАСС рассказала президент ассоциации "Новая Лига" Екатерина Селяметова.

Этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине "лыжная акробатика" пройдет на Воробьевых горах в Москве 23 января. Предыдущий этап Кубка мира, на котором прошли соревнования в данной дисциплине, состоялся в Ярославле 16-17 января, но соревнования прошли без зрителей.

"В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции одним из важнейших вопросов в рамках организации соревнований по фристайлу на Воробьевых горах является безопасность не только спортсменов, но и зрителей, - отметила собеседница агентства. - По правилам Роспотребнадзора мы можем организовать присутствие не более 25% зрителей от вместимости трибун, в этой связи мы планируем присутствие порядка 350 человек. Данные соревнования ежегодно вызывают большой интерес у москвичей и гостей столицы, билеты раскупаются достаточно быстро".

"Количество билетов ограничено, поэтому заранее приносим извинения тем, кто не сможет лично насладиться соревнованиями и поболеть с трибуны за российских спортсменов. Но возможность увидеть заезды мировых фристайлистов все-таки есть: будет организована прямая трансляция на телеканале "Матч ТВ", - добавила Селяметова. - Хотела бы обратиться к тем, кто уже купил билеты или планирует это сделать, - просим вас соблюдать масочно-перчаточный режим, а также необходимую социальную дистанцию в течение всего периода соревнований".

На этапе Кубка мира в Ярославле прошло по два заезда у мужчин и женщин, две победы одержал россиянин Максим Буров. Также сборная России одержала победу в командных соревнованиях.