Минск лишился права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Минск лишился права на проведение матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года. Об этом ТАСС сообщил источник, позднее эту информацию подтвердила Международная федерация хоккея (IIHF).

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В понедельник состоялось заседание совета IIHF, посвященное этому вопросу. "Матчи чемпионата мира будут перенесены из Минска", - сказал собеседник агентства. В релизе IIHF отмечается, что место проведения турнира будет определено позднее. Чемпионат перенесен из соображений безопасности, так как ситуация в Белоруссии находится вне контроля международной федерации. Отмечается, что совет IIHF должен рассмотреть статус Латвии как одного из хозяев чемпионата мира, а также оценить возможность перехода к формату единого места проведения турнира из-за пандемии коронавируса. "Очень прискорбно, что пришлось отозвать совместную заявку Минска и Риги на проведение чемпионата мира, - сказал глава IIHF Рене Фазель. - В ходе этого процесса мы пытались действовать так, чтобы чемпионат мира можно было использовать в качестве инструмента для примирения, чтобы помочь решить социально-политические проблемы в Белоруссии и найти позитивный путь вперед. И хотя совет считает, что чемпионат мира не должен использоваться для политической пропаганды какой-либо стороной, он признал, что проведение этого мероприятия в Минске было бы неуместным, когда есть более серьезные проблемы, которые нужно решать, также мы должны заботиться о безопасности команд, зрителей и официальных лиц".

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Турнир пройдет с 21 мая по 6 июня. Проведение чемпионата мира было запланировано в Минске и Риге, но позднее различные европейские общественные организации стали призывать IIHF перенести турнир из Минска из-за напряженной политической ситуации в Белоруссии. В январе несколько крупных спонсоров заявили, что откажутся финансировать чемпионат мира, если он пройдет в Белоруссии. Решение провести чемпионат мира в Минске и Риге было принято на конгрессе IIHF в германском Кёльне, который проходил во время мирового первенства 2017 года. Латвия должна принять мировое первенство во второй раз. В Риге проходил чемпионат мира 2006 года. Белоруссия была хозяином мирового первенства однажды - в 2014 году. Сборная России должна была проводить свои матчи группового этапа в Минске. В столице Белоруссии также должны были пройти два четвертьфинала, полуфиналы, матч за третье место и финал. Российские хоккеисты на групповом этапе чемпионата мира выступят в группе А с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Дании, Словакии, Великобритании и Белоруссии. Чемпионат мира 2020 года должен был пройти в Швейцарии, но был отменен из-за пандемии коронавируса История вопроса Еще в начале августа 2020 года вице-президент IIHF Калерво Куммола сообщил, что поднял вопрос о смене места проведения. Причиной данной инициативы стали демонстрации оппозиции после результатов выборов президента Белоруссии. Куммола тогда был единственным, кто выдвинул такой вариант. Остальные члены исполнительного органа IIHF выступили против, а Фазель неоднократно заявлял, что его организация не собирается переносить турнир и влезать в политику.

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