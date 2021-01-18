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Ситуация вокруг чемпионата мира по хоккею

Третьяк: IIHF рассматривает три варианта проведения ЧМ-2021 по хоккею

Изначально проведение турнира было запланировано в Белоруссии и Латвии, но Минск был лишен права принять мировое первенство
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) рассматривает три варианта мест проведения чемпионата мира 2021 года. Об этом ТАСС сообщил член совета IIHF, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

В понедельник стало известно, что Минск лишен права проведения чемпионата мира, который он должен был принять совместно с Ригой.

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"IIHF рассматривает три варианта проведения [чемпионата мира]: только Латвия, Латвия + Словакия, Дания + Латвия", - сказал Третьяк.

Ранее президент IIHF Рене Фазель сообщил ТАСС, что Латвия может в одиночку принять турнир. Генеральный секретарь Латвийской хоккейной ассоциации Виестурс Козиолс заявил, что это возможно, если в стране будет построена временная арена.

IIHF сообщила, что чемпионат мира не будет проходить в Минске из соображений безопасности, так как ситуация находится вне контроля федерации. Ранее различные общественные и политические организации призвали IIHF перенести турнир из Минска в связи с нестабильной политической ситуацией.

Теги
Третьяк, Владислав АлександровичСитуация вокруг чемпионата мира по хоккею
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