Третьяк: IIHF рассматривает три варианта проведения ЧМ-2021 по хоккею

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) рассматривает три варианта мест проведения чемпионата мира 2021 года. Об этом ТАСС сообщил член совета IIHF, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
В понедельник стало известно, что Минск лишен права проведения чемпионата мира, который он должен был принять совместно с Ригой.
"IIHF рассматривает три варианта проведения [чемпионата мира]: только Латвия, Латвия + Словакия, Дания + Латвия", - сказал Третьяк.
Ранее президент IIHF Рене Фазель сообщил ТАСС, что Латвия может в одиночку принять турнир. Генеральный секретарь Латвийской хоккейной ассоциации Виестурс Козиолс заявил, что это возможно, если в стране будет построена временная арена.
IIHF сообщила, что чемпионат мира не будет проходить в Минске из соображений безопасности, так как ситуация находится вне контроля федерации. Ранее различные общественные и политические организации призвали IIHF перенести турнир из Минска в связи с нестабильной политической ситуацией.