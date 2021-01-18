Третьяк: IIHF рассматривает три варианта проведения ЧМ-2021 по хоккею

В понедельник стало известно, что Минск лишен права проведения чемпионата мира, который он должен был принять совместно с Ригой.

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) рассматривает три варианта мест проведения чемпионата мира 2021 года. Об этом ТАСС сообщил член совета IIHF, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Минск лишился права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года

"IIHF рассматривает три варианта проведения [чемпионата мира]: только Латвия, Латвия + Словакия, Дания + Латвия", - сказал Третьяк.

Ранее президент IIHF Рене Фазель сообщил ТАСС, что Латвия может в одиночку принять турнир. Генеральный секретарь Латвийской хоккейной ассоциации Виестурс Козиолс заявил, что это возможно, если в стране будет построена временная арена.

IIHF сообщила, что чемпионат мира не будет проходить в Минске из соображений безопасности, так как ситуация находится вне контроля федерации. Ранее различные общественные и политические организации призвали IIHF перенести турнир из Минска в связи с нестабильной политической ситуацией.