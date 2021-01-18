Глава МИД Латвии приветствует решение об отмене проведения ЧМ-2021 по хоккею в Минске

РИГА, 18 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс приветствует решение Международной федерации хоккея (IIHF) об отмене проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года в Минске. Об этом в понедельник заявил глава внешнеполитического ведомства республики.

"Я приветствую решение IIHF отменить проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года в Минске. Это верный сигнал о том, что спорт не будет использоваться во благо авторитарных режимов. Латвия выполнит свои обязательства и готова оценить принятие всего чемпионата", - написал он у себя в Twitter.