Глава МИД Латвии приветствует решение об отмене проведения ЧМ-2021 по хоккею в Минске

РИГА, 18 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс приветствует решение Международной федерации хоккея (IIHF) об отмене проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года в Минске. Об этом в понедельник заявил глава внешнеполитического ведомства республики.
"Я приветствую решение IIHF отменить проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года в Минске. Это верный сигнал о том, что спорт не будет использоваться во благо авторитарных режимов. Латвия выполнит свои обязательства и готова оценить принятие всего чемпионата", - написал он у себя в Twitter.
IIHF в понедельник объявила о том, что Минск лишился права на проведение матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года. Решение о месте проведения турнира будет принято позднее. Также отмечается, что совет IIHF должен рассмотреть статус Латвии как одного из хозяев чемпионата мира, а также оценить возможность перехода к формату единого места проведения турнира из-за пандемии коронавируса.
Проведение чемпионата мира было запланировано с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге, но позднее различные европейские общественные организации стали призывать IIHF перенести чемпионат мира из Минска из-за напряженной политической ситуации в Белоруссии. В январе несколько крупных спонсоров заявили, что откажутся финансировать чемпионат мира, если он пройдет в Белоруссии. Власти Латвии ранее также заявили, что отказываются проводить первенство совместно с Минском из-за политических протестов в Белоруссии.