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Ситуация вокруг чемпионата мира по хоккею

Латвия готова провести в одиночку ЧМ-2021 по хоккею

Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис считает, что лишение Минска проведения турнира вызвано политическим давлением

РИГА, 18 января. /ТАСС/. Латвия готова к любому решению Международной федерации хоккея (IIHF) по формату проведения ЧМ-2021, в том числе может провести турнир в одиночку. Об этом заявил в понедельник в беседе с корр. ТАСС президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис.

"Латвия готова к любому решению Международной федерации хоккея (IIHF) - может в одиночку провести турнир, может вместе с другой страной", - сказал он.

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Он добавил, что лишение Минска ЧМ-2021 вызвано политическим давлением.

"Та информация, которая шла последние недели, наверное, привела к такому решению совета [Международной федерации хоккея], - сказал он. - Потому что спонсоры некоторые отказываются, политическое давление есть. Скорее всего, совет принял мотивированное решение. Для нас [решение] не было неожиданностью, к тому все шло".

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Ситуация вокруг чемпионата мира по хоккею
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