Латвия готова провести в одиночку ЧМ-2021 по хоккею

РИГА, 18 января. /ТАСС/. Латвия готова к любому решению Международной федерации хоккея (IIHF) по формату проведения ЧМ-2021, в том числе может провести турнир в одиночку. Об этом заявил в понедельник в беседе с корр. ТАСС президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис.

"Латвия готова к любому решению Международной федерации хоккея (IIHF) - может в одиночку провести турнир, может вместе с другой страной", - сказал он.