Капитан сборной России по гандболу: лишение флага на ЧМ по-спортивному разозлило команду

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) по-спортивному разозлили российских гандболистов, которые на чемпионате мира вынуждены выступать без флага и гимна страны. Об этом ТАСС рассказал капитан российской команды Даниил Шишкарев.

В понедельник российские гандболисты одержали победу над сборной Южной Кореи в заключительном матче предварительного раунда (30:26). До этого они сыграли вничью с белорусами и обыграли одну из сильнейших европейских команд - сборную Словении. В связи с санкциями WADA россияне на турнире выступают в статусе команды Федерации гандбола России, перед началом матчей с их участием вместо государственного исполняется гимн Международной федерации гандбола (IHF).

"Мы впервые столкнулись с тем, что вынуждены выступать без флага, герба и гимна, - сказал Шишкарев. - Конечно, все это не очень приятно, но могу отметить, что в игре против белорусов, которая для нас была первой на турнире, эта ситуация нас завела и подстегнула".

"После прозвучавшего гимна международной федерации было видно, что ребята по-спортивному разозлились на всю эту ситуацию, и это придало хороший импульс в плане настроя на игру. А как известно, как первый матч проведешь, так турнир и сложится. Так что это даже сыграло нам на руку", - добавил он.

Вместе с тем Шишкарев надеется, что подобная ситуация в его карьере больше не повторится. "Надеюсь, что на нашем спортивному веку это будет первый и последний турнир в таком качестве", - заметил он.

В основном раунде российская команда встретится с командами Швеции, Египта и Северной Македонии. С ними же сыграют белорусы и словенцы. Две лучшие команды группы выйдут в четвертьфинал.