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Мендес считает, что Махачев является единственным, кто мог бы победить Нурмагомедова

Россиянин все еще сохраняет за собой титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Российский боец Ислам Махачев является единственным спортсменом, которому по силам было бы победить Хабиба Нурмагомедова. Такое мнение ТАСС высказал тренер обоих спортсменов Хавьер Мендес.

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Нурмагомедов все еще сохраняет за собой титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), 32-летний россиянин имеет в активе 29 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. Ранее он допустил свое возвращение в спорт. Махачев проведет ближайший поединок против американца Дрю Добера 6 марта.

"Ислам очень силен, - сказал Мендес. - Я тренировал обоих - и Хабиба, и Ислама. Ислам был единственным, кто мог что-то противопоставить Хабибу. Он по силе тот боец, который мог бы победить, гипотетически, конечно".

В октябре 2020 года Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде и объявил о завершении карьеры. Свое решение он объяснил обещанием маме. Нурмагомедов стал чемпионом UFC 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защищал титул - в поединках против Макгрегора, Дастина Порье и Гэтжи.

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