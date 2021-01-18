Мендес считает, что Махачев является единственным, кто мог бы победить Нурмагомедова

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Российский боец Ислам Махачев является единственным спортсменом, которому по силам было бы победить Хабиба Нурмагомедова. Такое мнение ТАСС высказал тренер обоих спортсменов Хавьер Мендес.
Нурмагомедов все еще сохраняет за собой титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), 32-летний россиянин имеет в активе 29 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. Ранее он допустил свое возвращение в спорт. Махачев проведет ближайший поединок против американца Дрю Добера 6 марта.
"Ислам очень силен, - сказал Мендес. - Я тренировал обоих - и Хабиба, и Ислама. Ислам был единственным, кто мог что-то противопоставить Хабибу. Он по силе тот боец, который мог бы победить, гипотетически, конечно".
В октябре 2020 года Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде и объявил о завершении карьеры. Свое решение он объяснил обещанием маме. Нурмагомедов стал чемпионом UFC 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защищал титул - в поединках против Макгрегора, Дастина Порье и Гэтжи.