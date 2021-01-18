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Ситуация вокруг чемпионата мира по хоккею

Глава Федерации хоккея Германии назвал последовательным решение о лишении Минска ЧМ-2021

В понедельник совет Международной федерации хоккея принял решение перенести матчи мирового первенства из Белоруссии

БЕРЛИН, 18 января. /ТАСС/. Президент Федерации хоккея Германии (DEB) Франц Райндль считает взвешенным и логичным решение Международной федерации хоккея (IIHF) о лишении Минска права на проведение чемпионата мира 2021 года. Его комментарий приводит пресс-служба DEB.

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"Принятое сегодня решение является взвешенным, последовательным и логичным. Белоруссия не может гарантировать выполнение условий [проведения турнира], чтобы стать в этом году достойным организатором чемпионата мира", - считает Райндль.

"В конечном счете этот шаг в очень чувствительной ситуации не имел альтернативы", - полагает он.

В понедельник IIHF сообщила о переносе матчей чемпионата мира из Минска по соображениям безопасности, так как ситуация находится вне контроля IIHF. Турнир должен был пройти в Минске и Риге. В сообщении IIHF говорится, что решение о месте проведения мирового первенства будет объявлено позднее.

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Ситуация вокруг чемпионата мира по хоккею
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