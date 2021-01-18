Федерация хоккея Белоруссии ждет разъяснений от IIHF по переносу ЧМ из Минска

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Федерация хоккея Белоруссии (ФХБ) ждет разъяснений от Международной федерации хоккея (IIHF) по решению о переносе минской части чемпионата мира 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФХБ.

Минск лишился права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года

В понедельник IIHF сообщила о переносе матчей чемпионата мира из Минска. Решение было принято из-за вопросов безопасности, которые находятся "вне контроля" Международной федерации хоккея.

"Мы ждем разъяснений со стороны IIHF по ряду вопросов, связанных с переносом минской части турнира. Более подробный комментарий будет позже, когда мы все получим", - сказали в пресс-службе ФХБ.

Чемпионат мира по хоккею должен был пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге. Различные европейские общественные организации призывали IIHF перенести турнир из Минска из-за напряженной политической ситуации в Белоруссии. В январе несколько крупных спонсоров заявили, что откажутся финансировать чемпионат мира, если он пройдет в Белоруссии.