Крикунов: лишение Минска права на проведение ЧМ не имеет ничего общего с хоккеем

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Решение о переносе чемпионата мира 2021 года из Минска не имеет ничего общего с хоккеем. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборных России и Белоруссии Владимир Крикунов.

В понедельник Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Минск права на проведение чемпионата мира 2021 года из-за вопросов безопасности, которые находятся "вне контроля" IIHF. Турнир должен был пройти в Минске и Риге, но позднее различные европейские общественные организации стали призывать IIHF перенести чемпионат мира из Минска из-за напряженной политической ситуации в Белоруссии. В январе несколько крупных спонсоров заявили, что откажутся финансировать чемпионат мира, если он пройдет в Белоруссии.

"Когда в 2014 году в Белоруссии прошел первый чемпионат мира, его все признали лучшим чемпионатом мира в истории по организации и всему. А сейчас они взяли и отменили. Это уже политика, это не имеет ничего общего с хоккеем. Думаю, что был выход из ситуации, надо отделять мух от котлет, а IIHF пошла на поводу", - считает Крикунов.

"Кстати, обычно Рене Фазель (глава IIHF - прим. ТАСС) никогда не шел на поводу, Международная федерация хоккея всегда самостоятельно решала такие вопросы. Не знаю, почему сейчас он пошел на поводу. Они могли спокойно решить вопрос", - добавил собеседник агентства.

В середине ноября Латвия внесла главу Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова в список людей, которым запрещен въезд на территорию страны. Это произошло после того, как умер активист белорусской оппозиции Михаил Бондаренко. Басков является одним из подозреваемых в деле об убийстве.

"В данном случае Федерация хоккея Белоруссии была за то, чтобы чемпионат мира был в Минске. Думаю, что это чисто политическое решение. Федерация хоккея Белоруссии ничего не могла изменить", - заключил Крикунов.