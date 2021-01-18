Стеблин назвал маразмом и беспределом решение о переносе ЧМ по хоккею из Минска

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Решение о переносе матчей чемпионата мира по хоккею из Минска можно назвать беспределом, оно было принято вследствие политического давления на Международную федерацию хоккея (IIHF). Такое мнение ТАСС высказал член правления Федерации хоккея России, бывший президент организации Александр Стеблин.

IIHF в понедельник объявила о переносе матчей из Минска, место проведения турнира будет определено позднее.

"Это маразм, на днях я читал выступление Рене Фазеля, который четко сказал, что идет давление некоторых федераций, насколько помню, речь шла о Дании, Финляндии, Швеции, Германии, об их противодействии. Дело в том, что решение о проведении чемпионата принимает даже не совет IIHF, на это должно быть решение конгресса федерации, а здесь вступили уже политические силы, которые решили пойти через хоккей. Но IIHF - это международная федерация под эгидой Международного олимпийского комитета, а никаких решений МОК на этот счет не принимал, - отметил Стеблин. - Это просто беспредел, государства через своих представителей в IIHF начинают давить, в IIHF более ста стран, и никто их не спрашивает, здесь нет никакого спортивного решения".

"В Латвии всего один ледовый дворец, в свое время они проводили чемпионат мира, но там строили дополнительное временное сооружение. В Белоруссии сейчас спокойно, а последним чемпионатом мира в этой стране все были довольны, была безопасность, хороший сервис, люди ночами гуляли по Минску без всяких опасений", - добавил Стеблин.

Турнир пройдет с 21 мая по 6 июня. Проведение чемпионата мира было запланировано в Минске и Риге, но позднее различные европейские общественные организации стали призывать IIHF перенести турнир из Минска из-за напряженной политической ситуации в Белоруссии. В январе несколько крупных спонсоров заявили, что откажутся финансировать чемпионат мира, если он пройдет в Белоруссии.