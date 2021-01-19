По неспортивному принципу. Белоруссию лишили чемпионата мира по хоккею

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Минск права проведения матчей чемпионата мира 2021 года. Решение было объявлено в понедельник по итогам видеоконференции с участием членов совета организации.

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Турнир должен был пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Как сообщил вице-президент IIHF Калерво Куммола, место проведения белорусской части турнира будет определено в течение ближайших двух недель. В столице Белоруссии должны были состояться матчи группы А (в том числе с участием сборной России), два четвертьфинала, полуфиналы, матч за третье место и финал. Президент Федерации хоккея России (ФХР), член совета IIHF Владислав Третьяк сообщил ТАСС, что рассматривается три варианта развития событий: проведение чемпионата мира только в Латвии, в Латвии и Дании, в Латвии и Словакии. "Очень прискорбно, что пришлось отозвать совместную заявку Минска и Риги на проведение чемпионата мира, - сказал президент IIHF Рене Фазель. - В ходе этого процесса мы пытались действовать так, чтобы чемпионат мира можно было использовать в качестве инструмента для примирения, чтобы помочь решить социально-политические проблемы в Белоруссии и найти позитивный путь вперед. И хотя совет считает, что чемпионат мира не должен использоваться для политической пропаганды какой-либо стороной, он признал, что проведение этого мероприятия в Минске было бы неуместным, когда есть более серьезные проблемы, которые нужно решать. Также мы должны заботиться о безопасности команд, зрителей и официальных лиц".

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Наиболее очевидной кажется ситуация, при которой все матчи пройдут в Латвии. Но есть нюансы. В стране только одна арена ("Арена-Рига") вместимостью более 10 тыс. зрителей. Это минимум для проведения решающих матчей по регламенту IIHF. Таким образом, турнир полностью могут отдать Латвии только в том случае, если из-за пандемии коронавируса посещаемость игр будет ограничена. Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис отметил, что готов к любому решению IIHF по формату чемпионата мира. "Латвия может провести турнир и в одиночку, и с другой страной, все будет зависеть от IIHF и формата турнира. Если чемпионат будет проводиться по такой же формуле, как проходил молодежный чемпионат мира в Эдмонтоне, тогда Латвия может без проблем принять турнир одна. Если же будет, как бывало исторически, с 10 тысячами зрителей, то срок для подготовки очень короткий, но это тоже возможно", - сказал Калвитис ТАСС. Генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс ранее рассказал ТАСС, что в Риге под чемпионат мира может быть построена быстровозводимая арена за короткое время. IIHF не выдержала политического и финансового давления Решение провести чемпионат мира в Минске и Риге было принято на конгрессе IIHF в германском Кёльне, который проходил во время мирового первенства 2017 года. В начале августа 2020 года Куммола сообщил, что поднял вопрос о смене места проведения, причиной его инициативы стали демонстрации оппозиции после результатов выборов президента Белоруссии. Вице-президент IIHF тогда был единственным членом совета организации, кто выдвинул такой вариант. Остальные члены исполнительного органа IIHF выступили против, а Фазель неоднократно заявлял, что его организация не собирается переносить турнир и влезать в политику.

7 сентября появилась информация о том, что кабинет министров Латвии обратится в IIHF с просьбой провести чемпионат мира с другой страной. Позднее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш отправил письмо в IIHF, где отметил, что страна заинтересована в сохранении статуса одного из организаторов чемпионата мира. При этом он упомянул потенциальную невозможность проведения турнира совместно с Минском из-за ситуации в Белоруссии. В середине ноября Латвия внесла главу Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова в список людей, которым запрещен въезд на территорию страны. Это произошло после того, как умер активист белорусской оппозиции Михаил Бондаренко. Басков является одним из подозреваемых в деле об убийстве. Примерно в те же сроки Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение временно отстранить представителей Национального олимпийского комитета Белоруссии от участия в мероприятиях МОК, в том числе от Олимпийских игр, за нарушения Олимпийской хартии. Санкции коснулись и Баскова, который является членом исполкома НОК Белоруссии.

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В середине декабря 47 членов Европарламента направили письмо Фазелю, в котором напомнили ему о ценностях IIHF. В конце 2020 года Фазель сообщил ТАСС, что IIHF проводит свою проверку в отношении Баскова. В январе глава международной федерации побывал в Минске, где встретился с Александром Лукашенко. 16 января несколько крупных спонсоров заявили, что откажутся финансировать чемпионат мира, если он пройдет в Белоруссии, после чего президент IIHF сообщил ТАСС о серьезном политическом давлении на организацию. Совет IIHF, на котором должна была решиться судьба чемпионата мира, изначально был запланирован на 25-26 января. Однако 15 января Фазель заявил о том, что члены совета международной федерации проведут внеплановую видеоконференцию 18 января. Россия поддержит любое решение, Белоруссия ждет разъяснения В декабре Фазель сообщил о том, что Федерация хоккея России сделала предложение IIHF о проведении белорусской части турнира в Санкт-Петербурге. Однако после вступления в силу решения Спортивного арбитражного суда (CAS), согласно которому РФ не может принимать чемпионаты мира в ближайшие два года, такой вариант стал невозможным. Поскольку проведение чемпионата мира является важным источником дохода международной федерации, вариант отмены турнира IIHF не рассматривает. Тем более что прошлогодний чемпионат в Швейцарии провести не удалось.

Как сообщал Фазель, IIHF на прошлой неделе получила предложение от Датского хоккейного союза по проведению матчей турнира в Хернинге. Также президент IIHF находится в диалоге с Федерацией хоккея Словакии. Фазель отметил, что провести мировое первенство со зрителями IIHF будет сложно, из-за чего отпал вариант с Прагой. В Чешском хоккейном союзе заявили о финансовой невыгодности организации турнира без болельщиков. "Мы не имеем к этому отношения, это не наша территория. Нам скажут, что чемпионат мира будет в Братиславе, Латвии или где-то еще. Мы скажем: "Хорошо, поедем туда, куда определит Международная федерация хоккея". В этом плане мы полностью поддерживаем IIHF", - рассказал ТАСС источник в ФХР. После переноса чемпионата мира из Минска компания Skoda, являющаяся главным спонсором чемпионата мира с 1993 года, сообщила о том, что рассматривает различные варианты поддержки предстоящего турнира. "Для нас данный вопрос являлся принципиально важным. Могу только точно сказать, что, если бы чемпионат мира проводился в Белоруссии, мы не были бы его спонсорами", - сказал ТАСС директор департамента по связям с общественностью компании Томаш Котера. В свою очередь, в Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) ждут разъяснений от IIHF по принятому решению. "Мы ждем разъяснений со стороны IIHF по ряду вопросов, связанных с переносом минской части турнира", - заявили ТАСС в пресс-службе ФХБ. Ничего общего с хоккеем Российская хоккейная общественность восприняла новость о переносе чемпионата мира из Минска негативно. "Жаль, что политические силы внедряются в спорт, который является объединяющим фактором. Мы видим, что, к сожалению, руководители некоторых федераций не способны устоять перед давлением своих политиков, им навязывают решения", - сказал ТАСС бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

"Это маразм, на днях я читал выступление Рене Фазеля, который четко сказал, что идет давление некоторых федераций, насколько помню, речь шла о Дании, Финляндии, Швеции, Германии, об их противодействии. Дело в том, что решение о проведении чемпионата принимает даже не совет IIHF, на это должно быть решение конгресса федерации, а здесь вступили уже политические силы, которые решили пойти через хоккей. Но IIHF - это международная федерация под эгидой Международного олимпийского комитета, а никаких решений МОК на этот счет не принимал. Это просто беспредел, государства через своих представителей в IIHF начинают давить, в IIHF более ста стран, и никто их не спрашивает, здесь нет никакого спортивного решения", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС бывший президент ФХР Александр Стеблин. Бывший главный тренер сборных России и Белоруссии Владимир Крикунов считает, что чемпионат мира 2014 года, который прошел в Минске, был лучшим с точки зрения организации. "Это уже политика, это не имеет ничего общего с хоккеем. Думаю, что был выход из ситуации, надо отделять мух от котлет, а IIHF пошла на поводу. В данном случае Федерация хоккея Белоруссии была за то, чтобы чемпионат мира был в Минске", - сказал Крикунов ТАСС. Латвия должна принять мировое первенство во второй раз. В Риге проходил чемпионат мира 2006 года. Белоруссия была хозяином мирового первенства однажды - в 2014 году. На Западе поддержали решение IIHF За день до оглашения решения Фазель в интервью ТАСС подчеркнул, что наибольшее давление на IIHF оказывается со стороны Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Поэтому неудивительно, что все эти страны остались довольны переносом турнира из Белоруссии. "Я приветствую решение IIHF. Это верный сигнал о том, что спорт не будет использоваться во благо авторитарных режимов. Латвия выполнит свои обязательства и готова оценить принятие всего чемпионата", - написал в Twitter министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.