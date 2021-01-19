"Айлендерс" обыграли "Бостон" в матче НХЛ. Варламов провел вторую подряд игру "на ноль"

Вратарь "Айлендерс" Семен Варламов отстоял "на ноль", отразив 27 бросков, и был признан лучшим игроком матча. Россиянин провел вторую "сухую" игру подряд: 15 января команда обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 4:0. Планировалось, что Варламов сыграет в матче команд 17 января, но он получил травму во время предматчевой раскатки, поэтому ворота "Айлендерс" защищал его соотечественник Илья Сорокин, для которого встреча стала дебютной в НХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу "Рейнджерс".

Варламов стал первым вратарем в истории "Айлендерс" и 14-м - в истории НХЛ, не пропустившем в двух первых матчах сезона.

В следующем матче "Айлендерс" 22 января в гостях сыграет с "Нью-Джерси". "Бостон" в этот же день примет "Филадельфию".