Гол и передача Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Нэшвилл" в матче НХЛ

ТАСС, 19 января. "Каролина" со счетом 4:2 обыграла "Нэшвилл" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе "Каролины" заброшенными шайбами отметились Андрей Свечников (37-я минута), Винсент Трошек (44), Себастьян Ахо (51), Нино Нидеррайтер (60). За "Нэшвилл" отличились Филип Форсберг (37), Виктор Арвидссон (54).
Свечников забросил свою третью шайбу в нынешнем сезоне НХЛ, отличившись в третьей встрече подряд. Также на счету нападающего результативная передача в эпизоде с голом Ахо. Всего Свечников набрал 5 очков (3 гола + 2 результативные передачи) в трех играх регулярного чемпионата.
В других матчах игрового дня "Торонто" на своей площадке обыграл "Виннипег (3:1), нападающий хозяев Илья Михеев сыграл 13 минут 29 секунд, не отметился результативными действиями и закончил встречу с показателем полезности "-1". "Баффало" на выезде разгромил "Филадельфию" (6:1), защитник хозяев Иван Проворов провел на площадке 24 минуты 56 секунд и завершил игру с показателем полезности "+1". "Сент-Луис" дома переиграл "Сан-Хосе" (5:4), нападающий хозяев Иван Барбашев отметился голевой передачей, защитник гостей Николай Кныжов сыграл 10 минут 3 секунды и завершил встречу с показателем полезности "+1".
Следующий матч команды также проведут в Нэшвилле 20 января.