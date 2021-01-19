Гол и передача Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Нэшвилл" в матче НХЛ

Свечников забросил свою третью шайбу в нынешнем сезоне НХЛ, отличившись в третьей встрече подряд. Также на счету нападающего результативная передача в эпизоде с голом Ахо. Всего Свечников набрал 5 очков (3 гола + 2 результативные передачи) в трех играх регулярного чемпионата.

В других матчах игрового дня "Торонто" на своей площадке обыграл "Виннипег (3:1), нападающий хозяев Илья Михеев сыграл 13 минут 29 секунд, не отметился результативными действиями и закончил встречу с показателем полезности "-1". "Баффало" на выезде разгромил "Филадельфию" (6:1), защитник хозяев Иван Проворов провел на площадке 24 минуты 56 секунд и завершил игру с показателем полезности "+1". "Сент-Луис" дома переиграл "Сан-Хосе" (5:4), нападающий хозяев Иван Барбашев отметился голевой передачей, защитник гостей Николай Кныжов сыграл 10 минут 3 секунды и завершил встречу с показателем полезности "+1".

Следующий матч команды также проведут в Нэшвилле 20 января.