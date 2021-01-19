Дебютный гол Романова в НХЛ помог "Монреалю" обыграть "Эдмонтон"

Романов забросил свою первую шайбу в рамках НХЛ. Всего на счету 21-летнего россиянина два очка в трех матчах регулярного чемпионата. 14 января Романов в своем дебютном матче в НХЛ против "Торонто" (4:5 ОТ) отметился голевой передачей.

Романову 21 год, он был выбран "Монреалем" под общим 38-м номером на драфте НХЛ 2018 года. Прошедший сезон россиянин провел в клубе Континентальной хоккейной лиги ЦСКА, сыграл в 43 матчах и отметился семью результативными передачами. В 2019 году в составе армейцев Романов стал обладателем Кубка Гагарина. Также он является двукратным призером молодежного чемпионата мира (третье место в 2019 году, второе - в 2020-м).

В других матчах игрового дня "Калгари" дома обыграл "Ванкувер" (5:2), защитник хозяев Никита Нестеров провел на площадке 13 минут 38 секунд, не отметился результативными действиями и закончил встречу с показателем полезности "0". "Анахайм" на своей площадке победил "Миннесоту" (1:0), нападающий гостей Кирилл Капризов, признанный первой звездой прошедшей игровой недели в НХЛ, сыграл 19 минут 24 секунды, но не сумел отличиться и завершил матч с показателем полезности "-1".

В следующем матче "Монреаль" 21 января сыграет в гостях с "Ванкувером". "Эдмонтон" в этот же день на выезде встретится с "Торонто".