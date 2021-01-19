Главный тренер "Монреаля" рассказал об отношении хоккеистов клуба к защитнику Романову

ТАСС, 19 января. Главный тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" Клод Жюльен рассказал о том, как игроки команды относятся к российскому защитнику Александру Романову. Комментарий Жюльена приводит в Twitter журналист TSN Джон Лу.

В матче регулярного чемпионата против "Эдмонтона" (3:1) Романов забросил свою первую шайбу в НХЛ. "Ребята были счастливы, смеялись, и все такое. Им нравится этот парень. Он веселый, всегда в хорошем настроении, в нем есть что любить", - сказал Жюльен.

Всего на счету 21-летнего защитника два очка в трех матчах регулярного чемпионата. 14 января Романов в своем дебютном матче в НХЛ против "Торонто" (4:5 ОТ) отметился голевой передачей.

Романов был выбран "Монреалем" под общим 38-м номером на драфте НХЛ 2018 года. Прошедший сезон россиянин провел в клубе Континентальной хоккейной лиги ЦСКА, сыграл в 43 матчах и отметился семью результативными передачами. В 2019 году в составе армейцев Романов стал обладателем Кубка Гагарина. Также он является двукратным призером молодежного чемпионата мира (третье место в 2019 году, второе - в 2020-м).