От первой победы до рекорда. Лучшие программы Ирины Слуцкой

Чемпионат Европы 2006 года проходил во французском Лионе, российские фигуристы тогда выиграли все золото турнира. Пятикратный чемпион Европы Евгений Плющенко, пятикратные чемпионы Максим Маринин и Татьяна Тотьмянина, трехкратные — Татьяна Навка и Роман Костомаров. Победа Ирины Слуцкой тут стоит немного отдельно, ведь в тот четверг она стала первой в истории семикратной чемпионкой Европы в женском одиночном катании, по количеству титулов обойдя легендарную Катарину Витт. Первая победа На чемпионате Европы Слуцкая дебютировала в 1995 году, для 15-летней фигуристки этот старт стал первым международным соревнованием на взрослом уровне. Падение в короткой программе и итоговое пятое место — не самый плохой результат для дебютантки. Через год Слуцкая уверенно обошла в борьбе за золото пятикратную европейскую чемпионку Сурию Бонали. Короткая программа

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По словам самой Слуцкой, тогда она и представить не могла, что впереди ее ждут еще шесть европейских титулов. Та победа в Болгарии уже была исторической — впервые фигуристка из России поднялась на высшую ступень пьедестала. Произвольная программа

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Взлеты и падения Путь Слуцкой к рекорду больше всего напоминает американские горки. Свой второй титул чемпионки Европы она завоевала уже в 1997 году, но в следующем сезоне уступила европейскую корону Марии Бутырской, а в 1999 году и вовсе не попала в состав сборной России, став четвертой на национальном первенстве. Но сдаваться спортсменка не собиралась, и в следующем сезоне 21-летняя фигуристка снова была в лидерах — золото на чемпионате Европы и серебро на мировом первенстве.

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В 2001 году Ирина снова первая в Европе и вторая в мире, после американки Мишель Кван. А потом случился драматичный олимпийский сезон. На чемпионате Европы в швейцарской Лозанне в 2000 году россиянки заняли весь пьедестал в женском одиночном катании, но падение в короткой программе лишает Слуцкую шансов на золото. Произвольную фигуристка откатает чисто, но в итоге станет второй, снова пропустив вперед Марию Бутырскую. На Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити Слуцкая проигрывает американке Саре Хьюз (споры насчет справедливости тех результатов можно услышать и сейчас), зато уже через месяц после Игр впервые в карьере становится чемпионкой мира. Диагноз, лечение, рекорд Слуцкая возвращает себе титул на чемпионате Европы в шведском Мальме в 2003 году, но впереди ее ждет самый крутой поворот не только в карьере, но и в жизни. Она пропускает мировое первенство из-за серьезной болезни матери, а потом понимает, что и с ее здоровьем что-то не так. Большую часть сезона-2003/2004 она борется не на ледовых аренах, а в больницах. Причем порой борется и с мнением врачей, которые не верят, что с диагнозом васкулит возможно вернуться в профессиональный спорт. Но Слуцкая возвращается в 2005 году. Знакомится с новой системой оценок — больше никаких "5,8 за технику и 5,9 за артистизм" — и выдает лучший сезон в карьере: второй титул чемпионки мира, шестой — чемпионки Европы. Ровно столько же у ее любимой фигуристки — немки Катарины Витт.

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Через год Слуцкая перепишет этот рекорд, став семикратной победительницей европейского турнира. По словам фигуристки, этот чемпионат Европы стал для нее самым тяжелым в карьере.

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После рекорда журналисты наперебой будут просить ее сравнить эту победу с той, первой, в болгарской столице. И Слуцкая расскажет, что тогда, в Софии, чувствовала только детский восторг, ощущение того, что все только начинается, а сейчас мысли уже про то, что карьера близится к завершению. Но свое имя в историю фигурного катания она вписала.