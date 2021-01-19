В Латвийской федерации хоккея выразили сожаление в связи с лишением Минска чемпионата мира

В понедельник совет IIHF лишил Белоруссию права принять в 2021 году матчи чемпионата мира, который должен пройти с 21 мая по 6 июня. Решение было обусловлено вопросами безопасности, которые находятся "вне контроля" международной федерации. Теперь все матчи чемпионата мира могут перенести в Латвии, которая изначально должна была принимать турнир вместе с Белоруссией.

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Решение Международной федерации хоккея (IIHF) отнять у Минска право проведения матчей чемпионата мира не может вызывать радостных эмоций, однако в сложившейся ситуации другого выхода не было. Такое мнение ТАСС высказал генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Виестурс Козиолс.

"Я никогда не радовался тому, что у кого-то что-то отняли, будь то шоколад, награда или чемпионат мира. Это всегда плохо. Просто к этому все шло. К сожалению, в Белоруссии сейчас сложилась непростая ситуация, и она многогранна: речь идет о таких вопросах, как безопасность, права человека, коронавирус", - сказал Козиолс.

"Очень жаль, что наши соседи и партнеры потеряли чемпионат мира, но думаю, другого выхода просто не было", - добавил он.

Не исключено, что Латвия примет чемпионат мира совместно с Данией или Словакией. Решение должно быть принято в течение двух недель.

Различные европейские общественные организации в последние месяцы призывали IIHF перенести турнир из белорусской столицы из-за напряженной политической ситуации в стране. В январе несколько крупных спонсоров заявили, что откажутся финансировать чемпионат мира, если он пройдет в Белоруссии.