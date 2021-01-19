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Пандемия COVID-19

У двух участников Australian Open обнаружен коронавирус

Имена заразившихся теннисистов не сообщаются
© EPA/Dennis Sabangan

ТАСС, 19 января. Тесты двух участников Открытого чемпионата Австралии по теннису на коронавирусную инфекцию дали положительный результат. Об этом сообщает AFP со ссылкой на австралийские органы здравоохранения.

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Имена заразившихся спортсменов не сообщаются. Таким образом, всего количество заболевших людей, связанных с турниром, достигло семи. Департамент здравоохранения штата Виктория заявил, что в общей сложности заболели девять человек, однако два случая были признаны устаревшими.

Первый в сезоне турнир Большого шлема пройдет в Мельбурне с 8 по 21 февраля.

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