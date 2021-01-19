У двух участников Australian Open обнаружен коронавирус

ТАСС, 19 января. Тесты двух участников Открытого чемпионата Австралии по теннису на коронавирусную инфекцию дали положительный результат. Об этом сообщает AFP со ссылкой на австралийские органы здравоохранения.

Имена заразившихся спортсменов не сообщаются. Таким образом, всего количество заболевших людей, связанных с турниром, достигло семи. Департамент здравоохранения штата Виктория заявил, что в общей сложности заболели девять человек, однако два случая были признаны устаревшими.

Первый в сезоне турнир Большого шлема пройдет в Мельбурне с 8 по 21 февраля.