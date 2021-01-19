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НХЛ

Вратарь "Айлендерс" Варламов заявил, что доволен своими результатами на старте сезона НХЛ

Российский голкипер провел два матча "на ноль" подряд
Семен Варламов AP Photo/Kathy Willens
Описание
Семен Варламов
© AP Photo/Kathy Willens

ТАСС, 19 января. Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" россиянин Семен Варламов доволен своими результатами в двух первых матчах сезона-2020/21. Комментарий Варламова приводится на официальном сайте лиги.

"Айлендерс" со счетом 1:0 обыграли "Бостон", Варламов отстоял "на ноль", отразив 27 бросков. Россиянин провел вторую "сухую" игру подряд: 15 января команда обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 4:0.

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"Могу сказать, что это лучший результат после двух игр, который у меня когда-либо был, я никогда не проводил два "сухих" матча подряд в начале сезона. Были сезоны, когда я чувствовал себя великолепно, но показывал иные результаты, так что я рад, что получилось именно так и очень доволен результатом", - сказал Варламов.

Планировалось, что Варламов сыграет 17 января против "Рейнджерс" (0:5), но он получил травму во время предматчевой раскатки, поэтому ворота "Айлендерс" защищал его соотечественник Илья Сорокин, для которого встреча стала дебютной в НХЛ. "Я катался вчера и чувствовал себя неплохо после тренировки. Сегодня я тоже чувствовал себя довольно хорошо", - добавил голкипер.

Варламову 32 года, на драфте НХЛ 2006 года он был выбран "Вашингтоном" в первом раунде под общим 23-м номером и выступал за команду с 2008 по 2011 год. Россиянин с 2011 по 2019 год играл за "Колорадо", в 2019-м в статусе неограниченно свободного агента подписал четырехлетний контракт с "Айлендерс". В прошлом сезоне провел в регулярном чемпионате 45 матчей, в которых отразил 91,4% бросков по воротам. В составе сборной России Варламов становился чемпионом мира (2012) и серебряным призером чемпионата мира (2010).

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