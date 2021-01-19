Вратарь "Айлендерс" Варламов заявил, что доволен своими результатами на старте сезона НХЛ

"Могу сказать, что это лучший результат после двух игр, который у меня когда-либо был, я никогда не проводил два "сухих" матча подряд в начале сезона. Были сезоны, когда я чувствовал себя великолепно, но показывал иные результаты, так что я рад, что получилось именно так и очень доволен результатом", - сказал Варламов.

Планировалось, что Варламов сыграет 17 января против "Рейнджерс" (0:5), но он получил травму во время предматчевой раскатки, поэтому ворота "Айлендерс" защищал его соотечественник Илья Сорокин, для которого встреча стала дебютной в НХЛ. "Я катался вчера и чувствовал себя неплохо после тренировки. Сегодня я тоже чувствовал себя довольно хорошо", - добавил голкипер.

Варламову 32 года, на драфте НХЛ 2006 года он был выбран "Вашингтоном" в первом раунде под общим 23-м номером и выступал за команду с 2008 по 2011 год. Россиянин с 2011 по 2019 год играл за "Колорадо", в 2019-м в статусе неограниченно свободного агента подписал четырехлетний контракт с "Айлендерс". В прошлом сезоне провел в регулярном чемпионате 45 матчей, в которых отразил 91,4% бросков по воротам. В составе сборной России Варламов становился чемпионом мира (2012) и серебряным призером чемпионата мира (2010).