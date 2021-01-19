Романов: "Монреаль" играет как настоящая команда

ТАСС, 19 января. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" показывает хорошую командную игру. Такое мнение высказал российский защитник клуба Александр Романов, комментарий которого приводит сайт радиостанции 98.5 FM.

"Мы много работаем. Мы играем как настоящая команда, как семья", - сказал Романов.

В матче регулярного чемпионата против "Эдмонтона" (3:1) Романов забросил свою первую шайбу в НХЛ. "Сначала я не понял, что забил. А потом был так взволнован, что у меня нет слов, чтобы описать свои эмоции. Это потрясающе", - поделился россиянин.

На вопрос, как ему удается играть с такой уверенностью, Романов ответил, что он просто может показывать такую игру. "И когда я так играю, я помогаю команде", - добавил он.

Романов был выбран "Монреалем" под общим 38-м номером на драфте НХЛ 2018 года. Прошедший сезон россиянин провел в клубе Континентальной хоккейной лиги ЦСКА, сыграл в 43 матчах и отметился семью результативными передачами. В 2019 году в составе армейцев Романов стал обладателем Кубка Гагарина. Также он является двукратным призером молодежного чемпионата мира (третье место в 2019 году, второе - в 2020-м).